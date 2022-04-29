Выбрать диктора для озвучки

Каждая студия звукозаписи предлагает вниманию потенциальных клиентов базу, содержащую множество дикторов для озвучки текстов. Чтобы сделать правильный выбор, надо учитывать целый ряд факторов, важнейшие из которых описаны ниже.

Факторы, от которых зависит выбор диктора для озвучки

При озвучке текста диктор использует голос, данный ему от природы. Но освоение всех требующихся для выполнения этой работы умений занимает несколько лет. Чтобы правильно выбрать диктора на сайте kupigolos.ru/diktory, надо убедиться в том, что он владеет следующими навыками:

Техника речи. Поскольку любой голос представляет собой колебание голосовых связок, происходящее под воздействием выдыхаемого воздуха, залогом успеха в данной профессии является регулярная тренировка дыхания. Выдох у диктора должен быть длинным и плавным. Существуют специальные упражнения, расширяющие диапазон и помогающие поддерживать рабочее состояние голоса. Большое внимание при этом отводится артикуляции и дикции, умению легко и без запинок произносить сложные звукосочетания, не понижая скорость речи.

Интонация. Она отвечает за выразительность и яркость речи. Именно интонация служит главным показателем дикторского мастерства при озвучке текста. Поскольку вся палитра эмоций воспринимается слушателями без наблюдения за выражением лица, жестами и мимикой говорящего, она должна быть максимально полно передана при помощи голоса.

Орфоэпия. Данный навык вырабатывается исключительно практикой и непрерывным обучением. Он проявляется в умении диктора правильно произносить слова и делать ударения в нужных местах.

Восприимчивость к критике

Помимо перечисленных выше критериев важнейшим показателем профессионализма диктора является адекватность его реакции на замечания. Есть дикторы, которые не воспринимают критику, при высказывании замечаний начинают пререкаться и спорить, отказываются перечитывать текст. Работа с такими дикторами создает сложности и недопонимание, с ними трудно взаимодействовать.

Адекватные дикторы знают, что при записи без звукорежиссера можно не услышать всех нюансов. Кроме того, любой диктор может не понять полностью задание или проявить рассеянность во время записи. Подлинный профессионализм проявляется не в самоуверенности диктора, а в понимании им потребностей клиента и готовности к поддержанию эффективной обратной связи.

При выборе диктора для озвучки необходимо очень внимательно слушать его голос. Красивого тембра недостаточно, нужно также соответствие описанным выше критериям.