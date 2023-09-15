«Выберу.ру»: 93% граждан России отказываются покупать новый iPhone 15

Согласно анализу финансового маркетплейса «Выберу.ру», большинство россиян отказывается от покупки нового iPhone 15.

Около 93 процентов опрошенных россиян не планируют приобретать новый iPhone. Главной причиной отказа является высокая цена устройства. Примерно 73 процента респондентов заявили, что предпочтут потратить тысячу долларов более разумно.

Кроме того, 19 процентов опрошенных указали, что возможный запрет на гаджеты Apple в России стал причиной отказа от покупки. Один процент респондентов уже столкнулся с ограничениями и не использует устройства на работе. Только семь процентов заявили, что готовы приобрести новый гаджет, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурака отметил, что продажи новых iPhone значительно снизились за последний год. Он ссылается на данные ретейлеров и утверждает, что снижение составило более 20 процентов.

Также популярность iPhone снижается из-за исчезновения банковских приложений из AppStore и невозможности использования ApplePay.

По мнению Баджураки, в настоящее время Apple теряет свои позиции на рынке, и большинство пользователей скорее предпочтут более доступные китайские аналоги, стоящие в два-три раза дешевле iPhone.