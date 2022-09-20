Ввезённые из США смартфоны iPhone 14 не работают в большинстве российских сетей

iPhone 14 для американского рынка не оснащены лотком для физической SIM-карты, вместо этого в аппарате используется только eSIM.

Версии новинок для остальных стран оснащены слотом для сим-карты и виртуальной eSIM.

В РФ iPhone 14, привезенные из США, не ловят сеть. Как написал «Код Дурова» со ссылкой на свой источник, пока смартфоны работают только eSIM оператора Tele2.

Источник пишет, что операторы МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» до 21 сентября внесут изменения в свое программное обеспечение и все iPhone 14 начнут работать.

Другой источник пишет, что проблема связана не с операторами, а с вендором eSIM и он уже занимается решением проблемы.