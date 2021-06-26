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Второй смартфон линейки NZone от Huawei появился в базе данных TENAA

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Благодаря сертификации нового смартфона, были раскрыты его характеристики и дизайн.

Второй смартфон линейки NZone от Huawei появился в базе TENAA, где также были опубликованы фото и некоторые характеристики.

Напомним, что первый смартфон новой линейки был представлен недавно и создавался он специально для китайского оператора China Mobile.

Теперь китайская компания работает над второй моделью, которая получит индекс SP300. В этом устройстве будет установлен 6,52-дюймовый экран OLED.

Его разрешение составит 2400 х 1080 точек, а частота обновления будет 90 Гц. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп, а на задней панели установят камеру с несколькими датчиками во главе с 64 Мп модулем.

За автономную работу устройства ответит аккумулятор на 3 700 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки. Также в базе китайского регулятора указано, что толщина аппарата составит 7,5 мм, а весить он будет 180,6 грамма.

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