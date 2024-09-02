В ВТБ вводят «режим чтения» для защиты от мошенников в онлайн-банке

Банк ВТБ анонсировал внедрение нового режима «только для чтения» в своем онлайн-банке, который будет активироваться при подозрении на мошенничество.

Этот режим заблокирует возможность проводить финансовые операции, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к счетам клиентов.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов в беседе с РБК сообщил, что новая мера будет автоматически включаться, если банк заподозрит угрозу компрометации данных или мошеннические действия. В настоящее время функция тестируется и начнет работать с октября для определенных операций.

Если система определит подозрительное поведение, сеанс будет завершен, а доступ к операциям ограничен. Клиенты смогут восстановить доступ через офис, банкомат или контакт-центр. Чугунов заверил, что процесс восстановления займёт минимальное время.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут быть эффективными, однако возможны ложные срабатывания. Применение новых алгоритмов и анализа поведения пользователей поможет снизить количество ошибочных блокировок.

ВТБ планирует использовать многоуровневую защиту, учитывая растущее количество атак на финансовые данные россиян.

При этом банки должны быть готовы к ситуации с ложными срабатываниями, особенно если система слишком чувствительна или не учитывает особенности клиентов. Важно, чтобы процесс верификации был простым и быстрым для минимизации неудобств.