ВТБ будет инвестором проекта «МегаФона 1440» по созданию спутниковых сетей

ВТБ инвестировал 2 млрд рублей в создание спутникового интернета от «МегаФона». Выделенные кредитным учреждением средства будут направлены на реализацию проекта «Мегафон 1440».

Проект «Мегафон 1440» был представлен еще в прошлом году, его будут реализовывать на оборудовании компании Yadro, которая входит в состав «ИКС Холдинга».

После крупной инвестиции доля «МегаФона» в проекте «Мегафон 1440» составит 75%, еще 15% будет принадлежать ВТБ, а остальные 10% останутся у топ менеджеров проекта «Мегафон 1440»

«Мегафон 1440» подразумевает развертывание спутников на низкой орбите. Группировка спутников позволит предоставлять доступ к интернету на всей территории РФ и за ее пределами.

Ожидается, что спутники на низкой орбите смогут обеспечить скорость интернета от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с с задержкой от 20 мс.