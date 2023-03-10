ВТБ создали для iPhone копию своего банковского приложения под видом ресторанного

В отзывах о приложениях очень много упоминаний о роллах и ресторанах.
В магазине приложений для iOS устройств появилась новая программа под названием «Всё просто». В описании указано, что это справочник, через который можно следить за скидками в кафе и ресторанах, а также копить баллы.
После скачивания нового приложения пользователю предложат авторизоваться в нем с помощью карты ВТБ или по действующему в банке логину и паролю.
Стоит отметить, что упоминаний ВТБ в приложении нет, но есть номер горячей линии банка.
Отмечается, что функционал «справочника» не отличается от оригинального банковского клиента.
В отзывах к приложению некоторые клиенты просят не упоминать аббревиатуру из трёх букв, а другие благодарят за «вкусные роллы».
Стоит напомнить, что из-за санкций из App Store удалили банковские клиенты популярных российских банков.