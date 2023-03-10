ВТБ создали для iPhone копию своего банковского приложения под видом ресторанного

В отзывах о приложениях очень много упоминаний о роллах и ресторанах.

В магазине приложений для iOS устройств появилась новая программа под названием «Всё просто». В описании указано, что это справочник, через который можно следить за скидками в кафе и ресторанах, а также копить баллы.

После скачивания нового приложения пользователю предложат авторизоваться в нем с помощью карты ВТБ или по действующему в банке логину и паролю.

Стоит отметить, что упоминаний ВТБ в приложении нет, но есть номер горячей линии банка.

Отмечается, что функционал «справочника» не отличается от оригинального банковского клиента.

В отзывах к приложению некоторые клиенты просят не упоминать аббревиатуру из трёх букв, а другие благодарят за «вкусные роллы».

Стоит напомнить, что из-за санкций из App Store удалили банковские клиенты популярных российских банков.