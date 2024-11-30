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ВТБ предупреждает о мошенничестве с установкой вируса SpyMax через WhatsApp

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано

Банк ВТБ сообщил о росте случаев мошенничества, связанных с установкой вируса SpyMax через мессенджер WhatsApp. Злоумышленники под различными предлогами убеждают пользователей установить это приложение, после чего они теряют контроль над своими телефонами и деньгами.

Мошенники представляются сотрудниками различных организаций, включая государственные службы и компании, такие как Мосэнергосбыт или поликлиники. Они звонят жертвам, предлагая проверить оплату или предоставить техническую помощь, и предлагают перейти в WhatsApp для видеозвонка. Затем они просят включить демонстрацию экрана и отправляют ссылку для скачивания вредоносного приложения, выдавая его за официальный сервис.

После установки приложения жертва передаёт мошенникам полный контроль над своим устройством. Экран смартфона может заблокироваться, и пользователи увидят сообщение о «перезагрузке» или черный экран. В это время на телефон приходит СМС с секретным кодом, который злоумышленники используют для входа в личные кабинеты на порталах государственных услуг или банков, чтобы совершать переводы и оформлять кредиты.

Никита Чугунов из ВТБ подчеркнул, что обман, замаскированный под помощь, может привести к серьезным финансовым потерям. Он рекомендовал не общаться с незнакомцами и не устанавливать приложения по ссылкам, которые они предлагают.

ВТБ также напомнил, что официальные организации никогда не просят демонстрацию экрана или установку приложений через мессенджеры. В случае сомнительных звонков важно перезвонить в организацию.

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