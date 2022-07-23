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ВТБ предостерег россиян от установки вредоносного программного обеспечения через фишинговые приложения

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Киберпреступники постоянно придумывают новые схемы обмана пользователей, причем некоторые схемы считаются успешными.
ВТБ предупредил россиян о новом способе выманивания денег. Сейчас мошенники сосредоточились на подделке приложений банковских учреждений, причем некоторые из них являются качественными «клонами» оригинальных клиентов.

Через подобные поддельные клиенты пользователи не только теряют деньги, но также и свои данные.

Попадая в смартфон вредоносное приложение начинает получать доступ к конфиденциальной информации для совершения финансовых транзакций, а также скрыто устанавливает другие вредоносные программы, которые способные следить за пользователем и его действиями.

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