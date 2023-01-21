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ВТБ первым в России запустил полнофункциональный онлайн-банк в мессенджере Telegram

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В мессенджере Telegram появился полноценный онлайн-банк от ВТБ.
ВТБ первым запустила банковский клиент с помощью Telegram. Внедрение функций в нем будет постепенное. На первом этапе клиенты смогут проверить баланс, затем добавят возможность совершать переводы через СБП, а следом появится возможность совершить оплату через QR-коды.

Как написала пресс-служба ВТБ:«Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза».

До конца года в Telegram клиенты ВТБ смогут воспользоваться всеми банковскими услугами, включая выпуск цифровых продуктов.

Для защиты данных клиентов ВТБ будет использовать 5-факторную защиту.

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