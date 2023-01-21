ВТБ первым в России запустил полнофункциональный онлайн-банк в мессенджере Telegram

В мессенджере Telegram появился полноценный онлайн-банк от ВТБ.
ВТБ первым запустила банковский клиент с помощью Telegram. Внедрение функций в нем будет постепенное. На первом этапе клиенты смогут проверить баланс, затем добавят возможность совершать переводы через СБП, а следом появится возможность совершить оплату через QR-коды.
Как написала пресс-служба ВТБ:«Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза».
До конца года в Telegram клиенты ВТБ смогут воспользоваться всеми банковскими услугами, включая выпуск цифровых продуктов.
Для защиты данных клиентов ВТБ будет использовать 5-факторную защиту.