ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с использованием NFC-клонов карт

Банк ВТБ сообщил о распространении новой мошеннической схемы, которая сочетает социальную инженерию и шпионское программное обеспечение.

Теперь злоумышленники не создают виртуальные копии карт, а просят клиентов перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле является их NFC-клоном.

Мошенники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сотовых операторов или банков, и под разными предлогами предлагают установить на телефон вредоносную программу. Это шпионское ПО позволяет им удаленно управлять устройством и создавать виртуальные клоны банковских карт.

После установки программы мошенники убеждают клиентов перевести деньги через банкомат. Когда клиент прикладывает телефон к банкомату, деньги зачисляются на клон карты мошенника. Затем злоумышленники переводят похищенные средства на разные счета в различных банках, что затрудняет их идентификацию.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, отметил, что новая схема опасна, так как такие операции выглядят как обычные платежи. Он призвал клиентов быть осторожными, не переходить по ссылкам в сообщениях и устанавливать приложения только из официальных источников, проверяя ссылки на правильность, чтобы избежать фишинга.