ВТБ: мошенники начать ставить на смартфоны фейковые антивирусы

Под видом сотрудников техподдержки банков телефонные мошенники начали активно контактировать с российскими гражданами, предлагая им услугу проверки устройств на предмет наличия уязвимостей с помощью поддельных антивирусных программ. Эта информация была предоставлена пресс-службой ВТБ, как сообщает ТАСС.

Мошенническая схема развивается по нескольким этапам. На первом этапе злоумышленники устанавливают контакт с клиентами банка через различные каналы связи, преимущественно используя мессенджеры, и ставят их в известность о предполагаемой подозрительной активности, обнаруженной в их интернет-банкинге. Далее мошенники предлагают клиентам загрузить специальное приложение, предназначенное для поиска уязвимостей, хотя на деле это приложение является инструментом для удаленного доступа к Android-устройствам.

После установки такого приложения злоумышленники запрашивают от клиентов идентификационный номер, позволяя им получить полный контроль над устройством, и настойчиво требуют открыть мобильное приложение банка. По итогу мошенники осуществляют несанкционированные денежные операции, переводя средства на свои счета.

Банк ВТБ подчеркивает, что легитимные сотрудники банка никогда не будут требовать от клиентов устанавливать какие-либо приложения на свои устройства. Кроме того, стоит отметить, что аферисты используют мессенджеры для звонков из-за их бесплатности, а также возможности скрыть свой номер, предоставив поддельные названия и логотипы организации. Это позволяет им автоматизировать атаки и скрыть свою идентичность при массированных обманах.