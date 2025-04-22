ВТБ и МГУ: нейросети радикально трансформируют рынок труда и образование

Развитие больших языковых моделей (LLM) существенно повлияет на рынок труда, систему образования и коммуникации в России. К такому выводу пришли эксперты Института искусственного интеллекта МГУ и ВТБ, представив совместное исследование на конференции Data Fusion.

В документе «Ключевые вызовы в развитии больших языковых моделей» рассматриваются социальные, технологические и этические аспекты внедрения LLM. Исследование основано на мнениях специалистов ведущих вузов и научных организаций страны, включая МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, РАН и РАНХиГС.

Авторы анализа прогнозируют масштабные изменения на рынке труда. Появятся новые профессии — от инженеров по работе с промптами до специалистов по цифровой культуре. При этом классические профессии, такие как юристы, дизайнеры и программисты, сохранятся, но трансформируются. Отмечается, что автоматизация повлечет не сокращение рабочих мест, а перераспределение задач и повышение требований к гибкости сотрудников.

В сфере образования ключевым эффектом станет персонализация обучения. Модели смогут предоставлять цифровых «двойников» преподавателей, особенно актуальных для удалённых регионов. Однако существует риск снижения качества образования при чрезмерном использовании ИИ для выполнения заданий. Исследователи подчёркивают необходимость пересмотра методов оценки знаний и этической интеграции LLM в учебный процесс.

Коммуникации также ждут изменения. Широкое использование LLM может снизить уровень критического мышления, вызвав чрезмерное доверие к цифровым решениям. Эксперты отмечают, что требуется системная работа по повышению осведомлённости пользователей и развитию цифровой грамотности.