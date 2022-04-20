Всё больше владельцев iPhone начинают разрешать слежку за собой через смартфон

Apple в прошлом году решила бороться с рекламой новым способом, она в обновлении iOS 14.5 представила функцию, которая позволила приложениям запретить следить за пользователями в сети.

По умолчанию эта функция включена на устройстве, но как оказалось со временем пользователи начали выключать ее, и позволять приложениям следить за ними.

В мае прошлого года от слежки отказалось большинство пользователей iPhone, согласилось только 16% владельцев «яблочных» устройств.

Сейчас этот показатель составляет 25%. Исследование также показало, что на таргетированную рекламу соглашается большое количество геймеров.

Предположительно, люди согласны на слежку, потому что без нее они видели в основном не персонализированную рекламу, и возможно упускали для себя выгоду.