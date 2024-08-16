Главная » Новости

Встроенное шифрование в обновлении для Windows 11 может замедлять работу ОС

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Согласно информации издания Digital Trends, предстоящее обновление Windows 11 может привести к замедлению работы некоторых компьютеров.

Microsoft планирует включить шифрование данных по умолчанию, что может негативно сказаться на производительности.

Исследования показали, что использование функции шифрования BitLocker может снизить скорость чтения SSD на 45% и записи на 40%. Однако степень замедления зависит от типа накопителя и нагрузки на систему.

Пока неясно, удалось ли Microsoft решить эту проблему. Компания не предоставила четкого ответа на вопросы журналистов.

В случае необходимости, пользователи могут отключить шифрование, зайдя в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках Windows 11 и деактивировав BitLocker.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.