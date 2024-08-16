Встроенное шифрование в обновлении для Windows 11 может замедлять работу ОС

Согласно информации издания Digital Trends, предстоящее обновление Windows 11 может привести к замедлению работы некоторых компьютеров.

Microsoft планирует включить шифрование данных по умолчанию, что может негативно сказаться на производительности.

Исследования показали, что использование функции шифрования BitLocker может снизить скорость чтения SSD на 45% и записи на 40%. Однако степень замедления зависит от типа накопителя и нагрузки на систему.

Пока неясно, удалось ли Microsoft решить эту проблему. Компания не предоставила четкого ответа на вопросы журналистов.

В случае необходимости, пользователи могут отключить шифрование, зайдя в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках Windows 11 и деактивировав BitLocker.