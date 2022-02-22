Встроенная графика в AMD Ryzen 6000 оказалась на уровне отдельной видеокарты

Интегрированное в гибридные процессоры Ryzen 6000 Rembrandt графическое ядро Radeon 600M показало высокие результаты по производительности.

В чипах Ryzen 6000 Rembrandt есть графическое ядро Radeon 600M на базе RDNA 2, как оказалось оно имеет производительность, которую можно сравнить с некоторыми дискретными видеокартами.

Radeon RX 600M получила 12 вычислительных блоков, работающих на частоте до 2,4 ГГц.

Ядро Radeon 680M можно будет встретить в Ryzen 9 и Ryzen 7, а Radeon 660M в Ryzen 5.

Ожидается что Radeon 600M может превзойти GeForce GTX 1650M Max-Q, если будет активирована технология FSR, без которой встроенная графика должна показать результат на 19% лучше, чем GTX 1060.

Серия Radeon 600M сможет запускать современные игры с разрешением 1080p на 40 FPS.