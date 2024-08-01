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Разработчики добавили в Telegram встроенный браузер и мини-магазин приложений

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

В последний день июля Telegram выпустил значительное обновление, которое добавило множество новых функций, включая возможность открывать несколько вкладок в браузере и новый магазин мини-приложений.

Разработчики добавили в Telegram встроенный браузер и мини-магазин приложений

Теперь встроенный браузер позволяет сворачивать и разворачивать страницы через нижнюю панель, что облегчает переключение между чатами и сайтами.

Также добавлена поддержка децентрализованных сайтов в сети TON, что открывает доступ к возможностям Web3. При этом открытые страницы и мини-приложения сохраняются при переходе к сообщениям.

В разделе «Поиск» появилась новая вкладка «Приложения», где пользователи могут найти часто используемые и популярные мини-приложения.

Разработчики теперь могут загружать демонстрационные видео и скриншоты, чтобы пользователи могли оценить мини-приложения до их установки. Кроме того, мини-приложения, использующие «Звёзды» для оплаты, могут попасть в раздел «Популярные приложения».

Мини-приложения также получили возможность создавать уникальный контент для публикации в виде историй, включая таблицы рекордов и AI-сгенерированные видеозаписи. Пользователи могут дарить «Звёзды» другим для оплаты цифровых товаров.

Обновление добавило и новую функцию вспышки для улучшения качества видеосообщений в условиях низкой освещенности. Виджет погоды теперь доступен для добавления в истории, а при публикации видеоисторий можно установить любой кадр в качестве обложки.

Для пользователей macOS обновленный браузер Telegram теперь поддерживает больше возможностей, включая игры и мини-приложения, а также страницы в режиме быстрого просмотра и Web3-сайты на базе TON.

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