Всем пользователям в РФ стала доступна новая социальная сеть «Сетка» от hh.ru

Компания HeadHunter (HH) запустила свою собственную экономическую сеть под названием «Сетка».

Ранее она появилась в закрытом бета-тестировании, но теперь стала доступна для всех пользователей. «Сетка» образовалась для делового общения и профессионального развития.

Социальная сеть позволяет пользователю поддерживать рабочую связь, ходить к коллегам на рынок, получать новости из своей области и развивать свои профессиональные навыки.

Она также предоставляет возможность объединиться в профессиональные комьюнити (так называемые «сети») в зависимости от места работы, профессии и отрасли. В «сетках» пользователи могут задавать вопросы экспертам и делиться своим опытом.

Социальная сеть использует технологии искусственного интеллекта и взаимодействует с экосистемой hh.ru.

Мобильное приложение «Сетки» доступно в Google Play, App Store и Rustore, и его использование бесплатно. Количество пользователей соцсети не разглашается, но за период бета-тестирования к ней присоединились лидеры различных отраслей.

Компания планирует привлечь не менее полумиллиона активных пользователей в месяц к концу 2024 года. Монетизация социальных сетей может осуществляться посредством базового бизнеса hh.ru, рекламных моделей или платных функций для пользователей и компаний.