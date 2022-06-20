Всех граждан в РФ со «Сбербанком Онлайн» ждет новое правило с 20 июня 2022 года

Сбербанк запускает новую услугу «Плати частями». Для этого компании пришлось создать дочернюю компанию «Центр новых финансовых сервисов», которая стала провайдером BNPL («Купи сейчас — плати позже»).

Новая услуга у партнеров позволяет оплачивать покупки стоимостью от 1000 до 30000 рублей четырьмя равными частями.

Первая будет списываться в день оплаты товара, вторая и последующие через каждые две недели.

Новый сервис работает с дебетовыми и кредитными картами Сбербанка. Со списком партнеров сервиса «Плати частями» можно ознакомится на platichastyami.ru.