Всего за 25$ представлен чайник Xiaomi с технологией шумоподавления

Компания Xiaomi представила новую версию своего электрического чайника Mijia Constant Temperature Electric Kettle P1 Light Edition. Этот чайник обладает рядом новых функций, включая возможность поддержания постоянной температуры и цифровой дисплей.

Одной из особенностей новой версии Mijia P1 является применение технологии шумоподавления. Внутри чайника имеется шумопоглощающее покрытие, что позволяет снизить уровень шума при кипячении воды до 47 дБ, в то время как средний уровень шума у современных чайников составляет около 70 дБ.

Этот чайник также поддерживает два режима нагрева воды — для водопроводной воды и очищенной воды. В первом режиме чайник кипятит воду, а во втором нагревает ее до заданной температуры.

Mijia Constant Temperature Electric Kettle P1 Light Edition имеет четыре уровня постоянной температуры: 45°C, 60°C, 70°C и 85°C, что позволяет выбрать наиболее подходящую температуру для различных напитков. Он также обладает мощностью 1800 Вт, автоматическим отключением и защитой от перегрева. Чайник оснащен двухступенчатой демпфирующей открывающейся крышкой, которая предотвращает мгновенное поднимание пара.

Внутренний резервуар чайника изготовлен из нержавеющей стали марки 304, которая безопасна для контакта с пищевыми продуктами.

Mijia Constant Temperature Electric Kettle P1 Light Edition будет доступен для покупки в Китае с 8 декабря по цене 25 долларов.