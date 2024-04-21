Всего лишь один фонарный столб лишил жителей трех штатов возможности вызова 911

Инцидент с перерезанной оптоволоконной линией, который привел к отключению системы 911 в нескольких штатах США, подчеркивает важность резервирования сети и вызывает опасения относительно уязвимости инфраструктуры экстренной связи.

В данном случае рабочие при установке фонарного столба случайно перерезали важнейшую оптоволоконную линию, обеспечивавшую связь 911 с экстренными службами в нескольких штатах.

Перебои в работе системы 911 продолжались несколько часов, в результате чего жители Небраски, Невады и Южной Дакоты не могли связаться с экстренными службами по традиционному номеру.

Однако сервис был восстановлен в течение трех часов, и серьезных чрезвычайных ситуаций за время простоя не произошло.

Эксперты отмечают, что с увеличением взаимосвязанности системы связи, звонки 911 все больше полагаются на оптоволоконные линии и единые точки агрегации, что делает их более восприимчивыми к перебоям. Они подчеркивают важность резервирования сети и разработки мер безопасности, чтобы минимизировать риски отключения системы 911 и обеспечить надежность экстренной связи.