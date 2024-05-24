Все желающие могут скачать раннюю глобальную версию Windows 11 24H2

Microsoft представила свое самое ожидаемое обновление для Windows 11 в рамках предварительного выпуска, и оно обещает впечатлить пользователей уникальными функциями и инновациями.

Одной из ключевых особенностей обновления 24H2 является поддержка HDR в фоновом режиме. Теперь пользователи смогут использовать изображения JXR в качестве фона для обоев, создавая удивительно яркие и реалистичные эффекты. Если у вас есть несколько мониторов, Windows 11 автоматически адаптирует обои для каждого дисплея, обеспечивая безупречное визуальное восприятие.

Кроме того, Microsoft переработала режимы энергосбережения в новом обновлении. Новый режим энергосбережения позволяет снизить энергопотребление системы путем снижения производительности, что особенно полезно для ноутбуков, увеличивая время автономной работы. Эта функция также доступна для настольных компьютеров, позволяя снизить энергопотребление, даже если вы играете на геймерском устройстве.

Но самая впечатляющая новинка — встроенная команда sudo для разработчиков. Теперь разработчики смогут запускать инструменты с повышенными правами непосредственно из сеанса консоли, без необходимости повышать уровень доступа. Модель sudo, знакомая многим пользователям Linux, позволяет выбрать один из трех режимов: новое окно, отключенный ввод или встроенный режим, наиболее похожий на оригинал.

В обновлении Windows 11 24H2 также появилась возможность создавать архивы 7-zip и TAR непосредственно в проводнике, что упрощает работу с файлами и архивами. Кроме того, новая функция четкости голоса на базе искусственного интеллекта помогает устранить фоновый шум во время разговоров или записи звука, создавая более чистое и понятное аудио.

Изменения затронули также встроенного помощника второго пилота — Copilot. Теперь Copilot стал доступен с помощью специальной кнопки в системном трее, и он обладает расширенным набором команд для изменения настроек, активации функций Windows и многого другого.

Но это еще не все. Обновление Windows 11 24H2 включает все новые функции на базе искусственного интеллекта, представленные Microsoft на мероприятии Surface AI.

Однако для использования этих функций потребуется новый ПК Copilot Plus, который будет доступен с 18 июня по цене от 999 долларов.