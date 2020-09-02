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Все Xiaomi Mi Note 10 Lite получили долгожданную MIUI 12

02.09.2020 10:40

Xiaomi начала выпуск MIUI 12 для глобальных версий Mi Note 10, Mi Note 10 Pro и Mi Note 10 Lite. Обновления доступны в виде OTA и должны быть распространены на мобильные телефоны.

Xiaomi уже близка к выпуску серии Mi 10T, но у нее еще есть время обновить серию Mi Note 10. Недавно компания модернизировала европейские издания Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro до MIUI 12, и теперь она официально выпустила обновление операционной системы до глобальных моделей. До сих пор Xiaomi проводила бета-тестирование обновления для Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro , но теперь версия V12.0.1.0.QFDMIXM распространяется на все телефоны.

Первое обновление MIUI 12 для обоих устройств будет доступно в виде обновления по беспроводной сети (OTA), но ПЗУ для восстановления можно загрузить в Сети. Mi Note 10 Lite был обновлен до версии V12.0.2.0 для MIUI 12. Обновление называется V12.0.2.0.QFNMIXM и также распространяется на телефоны в качестве OTA.

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