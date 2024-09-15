Все цвета новых флагманов Xiaomi 14T и 14T Pro уже раскрыты

Xiaomi анонсировала запуск своих новых флагманов, смартфонов 14T и 14T Pro, который состоится 26 сентября в Европе. Советчик Парас Гуглани уже поделился первым взглядом на 14T Pro, а немецкое издание WinFuture опубликовало официальные изображения обеих моделей.

Обе модели будут оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и высокой пиковой яркостью. Смартфоны получат тройные камеры с настройками от Leica, но Pro-версия будет иметь более продвинутую камеру с сенсором Light Fusion 900.

Что касается производительности, 14T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300 Ultra, тогда как 14T Pro получит более мощный Dimensity 9300+. Оба устройства будут иметь 12 ГБ оперативной памяти и большой объем встроенной памяти.

Смартфон 14T поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт, а 14T Pro — 120 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Оба устройства будут иметь аккумуляторы на 5000 мАч для длительной работы.

Ожидается, что стоимость Xiaomi 14T и 14T Pro будет стартовать с 600 (60 500 руб.) и 800 евро (80 600 рублей) соответственно.