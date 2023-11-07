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Все смартфоны Apple лишатся модулей камеры на 12 Мп с выходом iPhone SE 4

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Компания Apple планирует выпустить новый смартфон Phone SE 4 в первой половине 2024 года, который положит конец эпохе 12-мегапиксельных камер в устройствах Apple. Вместо этого устройство будет оснащено 48-мегапиксельной камерой, что станет значительным прорывом в развитии фото- и видеосъемки.

Изображения будут отличаться высокой детализацией и четкостью, а фотографии по умолчанию будут иметь разрешение 24 Мп.

Кроме того, разработчики добавят возможность 2-кратного оптического зума без потери качества, что ранее отсутствовало в моделях SE. В новом смартфоне также будет поддержка 3D-распознавания лиц и мощный процессор A16 Bionic.

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