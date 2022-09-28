Все приложения VK удалили из магазина App Store, включая «ВКонтакте» и Почта Mail.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» очень значимая в России. Она является самой популярной в нашей стране и после ее удаления из магазина приложений Минцифры потребовала от Apple разъяснений по этому поводу.

В магазине App Store больше недоступны «ВКонтакте» и Mail.ru, также американская компания удалила «Почта Mail.ru», «Облако Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Play» и «VK Админ».

В Google Play все причисленные программы по-прежнему работают, поэтому представители Минцифры отправила запрос Apple о предоставлении разъяснений по поводу удаления перечисленных программ из магазина приложений.

Пока компания VK отметила, что все установленные на iPhone сервисы будут продолжать и дальше работать, и главное их не удалять, потому что их невозможно будет установить повторно.