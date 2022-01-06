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Все основные характеристики Samsung Galaxy S22 Ultra раскрыли в Сети до анонса

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В Интернете опубликовали официальное изображение, на котором раскрываются все основные характеристики грядущего смартфона Galaxy S22 Ultra.

Благодаря этому стало известно, что новинке выйдет на рынок в четырех цветах корпуса, среди которых зеленый, белый, черный и бордовый.

Также известно о наличии 6,8-дюймового дисплея AMOLED с разрешением 3080 х 1440 точек. Работать смартфон будет на процессоре Exynos 2200, впрочем, на некоторых рынках он появится с чипом от Qualcomm.

Оперативной памяти будет 8 или 12 Гб, а встроенной до 512 ГБ. За автономность аппарата будет отвечать батарея на 5 000 мАч. Также известны и модули камер.

Так, для селфи предложат 40-Мп датчик, а в основной камере установят модули разрешение 108, 10, 10 и 12 Мп.

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