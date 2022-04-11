Главная » Новости

Все новые автомобили Volvo будут получать обновления по воздуху

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Volvo превращает свои автомобили в смартфоны, по крайней мере, с точки зрения обновлений прошивки для информационно-развлекательной системы (и, возможно, других систем). Все новые автомобили марки будут обновляться по воздуху точно так же, как сейчас обновляются смартфоны.

Причем компания в этом вопросе не делает разницы между типом двигателя и платформой: по воздуху будут обновляться как электромобили, так и автомобили с двигателями внутреннего сгорания — те же XC90, S60 и V60.

На самом деле, некоторые автомобили производителя уже обновляются по воздуху (более 190 000 автомобилей в 34 странах получили последнюю версию такой прошивки), но в будущем все автомобили Volvo будут получать обновления таким образом.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.