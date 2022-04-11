Все новые автомобили Volvo будут получать обновления по воздуху

Volvo превращает свои автомобили в смартфоны, по крайней мере, с точки зрения обновлений прошивки для информационно-развлекательной системы (и, возможно, других систем). Все новые автомобили марки будут обновляться по воздуху точно так же, как сейчас обновляются смартфоны.

Причем компания в этом вопросе не делает разницы между типом двигателя и платформой: по воздуху будут обновляться как электромобили, так и автомобили с двигателями внутреннего сгорания — те же XC90, S60 и V60.

На самом деле, некоторые автомобили производителя уже обновляются по воздуху (более 190 000 автомобилей в 34 странах получили последнюю версию такой прошивки), но в будущем все автомобили Volvo будут получать обновления таким образом.