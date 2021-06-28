Ранее и сейчас Microsoft никогда не требовала обязательное наличие веб-камеры в устройстве, где установлена операционная система.

С 1 января 2023 года на всех ноутбуках с Windows 11 должна быть установлена камера высокого разрешения. К стационарным компьютерам такого требования предъявлять не будут.

Стали известны минимальные параметры камеры. Так, она должна иметь разрешение минимум 720p и соотношение сторон 1:1.

Еще камера должна поддерживать автоматический баланс белого и автоматическую экспозицию.

Помимо этого, для активации камеры должна быть отдельная кнопка запуска, причем она еще должна иметь возможность выводить устройства из спящего режима.