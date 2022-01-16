Все модели iPhone 14 в 2022 году получат 6 ГБ ОЗУ и дисплей 120 Гц

Так утверждает аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) из Haitong International Securities.

По его словам, представленные осенью этого года iPhone 14 будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Пока такие характеристики доступны в актуальной линейке только для Prо-версии. Кроме этого, аналитик сообщает и о камере аппаратов.

В частности, он сообщает, что для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в основной камере установят главный модуль на 48 Мп, тогда как в других моделях будут модули не столь высокого разрешения.

В линейке 2022 года будут представлены четыре модели, при этом в сравнении с актуальной линейки, у новой не будет iPhone 14 mini, который решили не выпускать из-за низких продаж предшественника.