В прошлом году Apple выпустила серию iPhone 12 и впервые добавила поддержку 5G в свои смартфоны. Теперь технологический гигант из Купертино делает все возможное, чтобы обеспечить поддержку подключения следующего поколения.

В этом году все модели серии iPhone 13 будут иметь поддержку подключения 5G, как и линейка iPhone 12. Но не только это, все iPhone, которые будут выпущены в 2022 году, будут иметь возможность подключения к сети 5G, включая iPhone SE следующего поколения.

В то время как Apple iPhone SE 2022 получит поддержку 5G, ожидается, что компания откажется от модели iPhone Mini в следующем году, поскольку спрос на модель с меньшим экраном не оправдал ожиданий компании.

В новом отчете Nikkei Asia утверждается, что грядущий iPhone SE, который будет выпущен в первой половине 2022 года, будет оснащен чипсетом Apple A15 Bionic, который будет использоваться в моделях iPhone в этом году. Он также будет оснащен модемом Qualcomm Snapdragon X60 для поддержки подключения 5G.

Apple начала предлагать OLED-экраны для всей линейки iPhone 12, но будущая модель iPhone SE будет иметь 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, говорится в отчете со ссылкой на четырех человек, осведомленных о разработке. Ожидается, что он будет иметь ту же цену, что и модель текущего поколения — 399 долларов.

Источник — Astera.