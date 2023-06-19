Все, кто использовал поисковик Google в 2006–2013 годах, могут получить денежную компенсацию

Google проиграла в суде против коллективного иска, но свою вину компания так и не признала.

В суде было доказано, что американская компания с 2006 по 2013 года нарушала неприкосновенность частной жизни пользователей. Google в указанный период передавала поисковые запросы сторонним интернет-ресурсам.

Групповой иск против поискового гиганта был подан еще в 2010 году. В суде представители Google отказались признавать вину, но согласились урегулировать коллективный иск на сумму $23 млн.

Таким образом, каждый подписавшийся в иске получит около 7,70 долларов, но сумма выплаты может оказаться меньше, все будет зависеть от количества присоединившихся к иску людей.

Присоединится к коллективному иску можно до 31 июля, а 12 октября состоится еще одно слушание, на котором будет определено количество подписавшихся и размер выплат.