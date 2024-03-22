Главная » Новости

Все компьютеры Mac с чипами M от Apple оказались подвержены уязвимости GoFetch

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Эксперты рекомендуют пользователям iMac, Mac Studio, MacBook и Mac mini устанавливать все доступные обновления программного обеспечения, чтобы снизить риск потенциальных атак.

Уязвимость GoFetch была обнаружена в чипах Apple M, которые применяются в компьютерах Mac.

Как сообщает портал ArsTechnica, хакеры используют эту уязвимость для доступа к криптографической информации, хранящейся в кеш-памяти процессора.

Они обходят алгоритм шифрования побочного канала, который предназначен для защиты от атак, использующих уязвимости кеша процессора. В результате этого зашифрованные данные оказываются под угрозой.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.