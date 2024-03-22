Все компьютеры Mac с чипами M от Apple оказались подвержены уязвимости GoFetch

Эксперты рекомендуют пользователям iMac, Mac Studio, MacBook и Mac mini устанавливать все доступные обновления программного обеспечения, чтобы снизить риск потенциальных атак.

Уязвимость GoFetch была обнаружена в чипах Apple M, которые применяются в компьютерах Mac.

Как сообщает портал ArsTechnica, хакеры используют эту уязвимость для доступа к криптографической информации, хранящейся в кеш-памяти процессора.

Они обходят алгоритм шифрования побочного канала, который предназначен для защиты от атак, использующих уязвимости кеша процессора. В результате этого зашифрованные данные оказываются под угрозой.