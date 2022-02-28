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Все iPhone 15-й серии в 2023 году появятся на рынке без «челки»

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Инсайдеры утверждают, что серия 2022 года сохранит вырез в экране, а в 2023 году модели выпустят уже без него.
Если верить обнародованным данным, то все iPhone 15-й серии в 2023 году появятся на рынке без «челки». При этом вместо выреза появятся отверстия в экране, предназначенные для фронтальной камеры и компонентов системы TrueDepth. Есть информация, что смартфоны получат двойное отверстие, а рендеры, опубликованные в Сети, показали, что оно окажется больше, чем ожидалось.

iPhone 15
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