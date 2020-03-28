Все флагманы Realme 2020 года выйдут с экранами повышенной кадровой частоты

Компания Realme официально заявила, что будет выпускать все флагманские смартфоны с дисплеями, в которых будет частота обновления более 60 Гц.

Такой показатель в большинстве смартфонов на рынке, но у компании Realme флагманы имеют частоту обновления 90 Гц.

То есть на фоне других аппаратов это смотрится выигрышно.

При этом производитель не уточняет, останутся экраны устройств 90 Гц или все-таки начнут использовать 120 Гц.