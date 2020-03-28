Все флагманы Realme 2020 года выйдут с экранами повышенной кадровой частоты

Все флагманы Realme 2020 года выйдут с экранами повышенной кадровой частоты29.03.2020 00:03
Компания Realme официально заявила, что будет выпускать все флагманские смартфоны с дисплеями, в которых будет частота обновления более 60 Гц.
Такой показатель в большинстве смартфонов на рынке, но у компании Realme флагманы имеют частоту обновления 90 Гц.
То есть на фоне других аппаратов это смотрится выигрышно.
При этом производитель не уточняет, останутся экраны устройств 90 Гц или все-таки начнут использовать 120 Гц.
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