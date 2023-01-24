Время переходить на виртуальную АТС – выгоды и нюансы технологии

Применение виртуальной АТС позволяет владельцам бизнеса существенно повысить качество работы с действующими и потенциальными клиентами. Благодаря такому технологическому решению удается организовать гибкое управление логикой распределения вызовов, параллельно использовать большое количество дополнительных опций.

Почему стоит использовать виртуальную АТС

Вариант выгодно отличается от традиционной аппаратной АТС. При выборе облачного решения в офисе не нужно устанавливать громоздкое оборудование, которое нуждается в грамотной настройке и обслуживании. Стоит учесть и первоначальные траты на его покупку. Виртуальная АТС в офис обходится существенно дешевле, не требует от заказчика услуги технических знаний или найма на работу инженера связи для обслуживания и ремонта. Просто подключаешь и пользуешься. Когда надобность в услуге отпадает, спокойно от нее отказываешься. Не нужно думать, куда и как перевезти оборудование, кому его продать. Из аппаратуры на стороне клиента присутствуют только IP-телефоны.

Под виртуальной (облачной) АТС понимается специализированный сервис, который отвечает за маршрутизацию вызовов, позволяет использовать дополнительные функции. Система работает благодаря оборудованию «в облаке». Для подключения к сервису необходимо иметь стабильное интернет-соединение и IP-телефон. Технология позволяет организовать любое количество рабочих мест при минимальных расходах. При пользовании облачной АТС есть возможность объединить несколько офисов, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга, в единую сеть с общим внутренним планом нумерации.

Покупка номера 8800 для удобства клиентов

Людям значительно быстрее запоминаются телефонные номера с простыми комбинациями чисел. Поэтому во всех случаях, когда это возможно, владельцы бизнеса используют именно такие варианты. Купить номер 8800 сегодня может любой предприниматель. Полученная комбинация будет доступна для использования во всех регионах РФ. Этот номер легко смогут запомнить потенциальные клиенты, благодаря чему у фирмы существенно вырастет количество обращений и заказов. Простая комбинация надолго остается в памяти человека, так что он не забудет ее даже спустя несколько лет.

Чаще всего красивый номер используется для горячей линии, т.к. именно здесь происходит основная коммуникация с клиентом. Если человек его помнит, он в первую очередь позвонит по нему, чтобы решить свои вопросы. Владелец бизнеса получит клиента и прибыль, а конкуренты останутся не у дел.