Время имеет значение: когда заниматься спортом для защиты от рака кишечника

Недавнее исследование показало, что не только уровень физической активности, но и время дня, когда вы занимаетесь спортом, может играть ключевую роль в снижении риска развития колоректального рака. Это открытие добавляет еще один важный аспект в профилактику одного из самых распространённых видов рака — рака кишечника.

Исследование и его результаты

В ходе масштабного исследования, проведенного с участием более 86 тысяч человек в возрасте от 42 до 79 лет, ученые проанализировали данные об их физической активности. Для сбора данных использовались носимые устройства, которые отслеживали активность участников в течение дня. Были выделены четыре основных паттерна двигательной активности:

равномерная активность в течение дня,

вечерняя активность,

утренне-вечерняя активность,

активность в середине дня с ночными периодами.

Важность времени активности

На протяжении пяти лет наблюдений ученые зафиксировали 529 случаев колоректального рака среди участников. Оказалось, что наибольшие положительные результаты были у тех, чья пиковая активность приходилась на утренние и вечерние часы (около 8 утра и 18 вечера). У этой группы людей риск заболевания был на 11% ниже, чем у тех, кто занимался спортом в другие часы, несмотря на схожий уровень физической нагрузки.

Почему время имеет значение

Профессор Михаэль Лейтцманн из Регенсбургского университета отметил, что это исследование подчеркивает важность не только объема физической активности, но и ее временного распределения в течение суток для эффективной профилактики рака. Это открытие помогает лучше понять, как время дня влияет на биологические процессы в организме, такие как циркадные ритмы (внутренние биологические часы), которые могут оказывать влияние на развитие заболеваний.

Применение результатов исследования

Это исследование особенно актуально в свете того, что рак кишечника — одно из самых распространенных онкологических заболеваний, и профилактика становится крайне важной. Специалисты подчеркивают, что комплексный подход в профилактике включает в себя:

регулярные медицинские обследования,

своевременное удаление полипов,

а также правильную организацию физической активности.

Регулярные тренировки в утренние и вечерние часы могут стать одним из эффективных способов снижения риска колоректального рака наряду с другими профилактическими мерами.