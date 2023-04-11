Вредоносные приложения для магазина приложений Google Play продают в даркнете за $20 тысяч

Зачастую разработчики вредоносных приложений и распространители это разные люди, поэтому в «даркнете» уже продают готовые вирусы.

Kaspersky четыре года изучал предложения по продаже вирусов в «даркнете». За это время специалисты убедились, что существует огромное количество сервисов, через которые можно заряжать Android-устройсва.

Чтобы покупатель мог получить прибыль с вируса, ему нужно иметь зарегистрированный аккаунт разработчика Google Play Store. Его можно сделать самому или приобрести в «даркнете», он стоит от 60 до 120 долларов.

После злоумышленник может выбрать уже несколько решений. В зависимости от аппетитов вирус обойдется от 2 до 20 тысяч долларов.

Если этого дорого, то есть инструмент, который позволяет распространить вредоносный APK через легальный софт, но в этом случае шансы на успех резко падают, а количество установок будет минимальное.

Также через «даркнет» предлагают частные виртуальные серверы, через которые можно контролировать трафик зараженного девайса или перенаправлять его в нужно место. Аренда такого сервера обходится в 300 долларов.