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Вредоносное ПО CraxsRAT угрожает российским пользователям Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 162 Опубликовано

МВД России и компания F.A.C.C.T. предупредили о распространении вредоносного ПО под названием CraxsRAT, которое нацелено на устройства с операционной системой Android. Это программное обеспечение может украсть личные данные пользователей.

С помощью CraxsRAT злоумышленники получают возможность удаленно управлять устройством. Программа может контролировать камеру и микрофон, перехватывать звонки и сообщения, а также получать доступ к банковской информации и паролям.

Эксперты отметили, что мошенники отправляют вредоносные файлы через мессенджеры, такие как WhatsApp, маскируя их под легитимные приложения или обновления.

В названиях приложений могут встречаться имена известных сервисов, таких как «Госуслуги», Минздрав или Центробанк.

Также специалисты обнаружили вредоносное ПО в файлах с названиями «СПИСОК.СВО2024», «Гос.Списки СВО» и «списки военнопленных». По мнению экспертов, это указывает на то, что CraxsRAT может быть использовано для кибершпионажа.

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