Врачи в РФ рассказали о новом заболевании, которое вызывают вейпы

Врачи ГКБ №5 Уфы рассказали, что вейпы, считающиеся безопасной альтернативой сигаретам, могут вызывать серьезные заболевания, пишет ufatime.

Основные компоненты вейпов — пропиленгликоль и глицерин — при нагревании образуют опасные вещества, такие как формальдегид и канцероген ацетальдегид. Также в жидкостях для вейпов содержится никотин и ароматизаторы.

Одним из новых заболеваний, связанных с использованием вейпов, является EVALI, или болезнь вейперов. У пациентов наблюдаются высокая температура, кашель, слабость и одышка.

Наиболее опасным симптомом являются изменения в легких, которые можно увидеть на компьютерной томографии. Кроме того, у больных отмечаются нарушения работы пищеварительной системы.