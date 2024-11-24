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Врачи в РФ рассказали о новом заболевании, которое вызывают вейпы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Врачи ГКБ №5 Уфы рассказали, что вейпы, считающиеся безопасной альтернативой сигаретам, могут вызывать серьезные заболевания, пишет ufatime.

Основные компоненты вейпов — пропиленгликоль и глицерин — при нагревании образуют опасные вещества, такие как формальдегид и канцероген ацетальдегид. Также в жидкостях для вейпов содержится никотин и ароматизаторы.

Одним из новых заболеваний, связанных с использованием вейпов, является EVALI, или болезнь вейперов. У пациентов наблюдаются высокая температура, кашель, слабость и одышка.

Наиболее опасным симптомом являются изменения в легких, которые можно увидеть на компьютерной томографии. Кроме того, у больных отмечаются нарушения работы пищеварительной системы.

 

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