Врачи: чрезмерное использование смартфонов может привести к деменции

Смартфоны и компьютеры приводят к переутомлению мозга, а это в свою очередь может вызвать деменцию и депрессию.

Японские ученые изучили категорию людей, которые огромное количество времени проводят в интернете. У них было обнаружено «нарушение памяти», пишет «ГазетаDAILY».

В категории риска оказались люди возрастом от 30 до 60 лет. Как правило, они больше всего используют смартфоны и компьютеры, тем самым перегружая память, а это приводит к тому что память не справляется с таким объёмом информации и мозг превращается в свалку.

Врачи порекомендовали чаще давать мозгу отдыхать и по возможности в обед делать краткий сон на 15 минут.

Помимо этого, специалисты порекомендовали не пользоваться смартфонов во время еды, просмотра телевизора или работы за компьютером.