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Врач Зубова заявила, что использование смартфона в туалете грозит инфекциями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 73 Опубликовано

Эксперт Нина Зубова, врач-колопроктолог, предупреждает, что привычка сидеть с телефоном на унитазе может отвлекать от основной задачи и вызывать проблемы со здоровьем, пишет life.

Частое использование телефона в туалете может привести к задержке дефекации. Интересные видео или сообщения отвлекают, и это может способствовать развитию геморроя. Долгое сидение с телефоном может перегружать венозные узлы, что приводит к их расширению.

Также, если увлекаться контентом на экране, это может вызвать хронические запоры. Отклонение от процесса дефекации нарушает естественные рефлексы, и это затрудняет опорожнение кишечника.

Кроме того, использование смартфона в туалете может повысить риск инфекций. На унитазе, кнопке смыва и дверной ручке много бактерий. Прикасаясь к телефону в туалете, мы переносим эти бактерии на устройство, а затем, не помыв руки, можем занести их в организм.

Чтобы избежать этих проблем, Зубова рекомендует заменить телефон на книгу или журнал, которые будут использоваться только в туалете. Более радикальный подход — полностью исключить любую информацию в этой зоне. Вместо этого можно попробовать дыхательные упражнения или медитацию, чтобы сосредоточиться на процессе и не задерживаться на унитазе.

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