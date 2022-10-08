Врач Раевский сообщил, что смартфоны мешают развитию мозга ребёнка

О вреде использования смартфонов рассказал основатель сети клиник интегративной медицины, врач, психолог и член-корреспондент РАН по педагогике Дмитрий Раевский.

В беседе с «Газете.Ru» он сообщил, почему опасно приучать ребенка к телефону с малых лет.

«Что касается смартфона в раннем возрасте, здесь формируется нейронная связь: «я коснулся экрана – картинка сменилась». И это виртуальная жизнь, которая не имеет ничего общего с людьми, животными, природой. То есть ребенок в смартфоне уходит не просто от реальности, а от своего будущего. Ведь время интенсивного развития мозга, которое приходится, как и в случае с ростом всех органов, на первые семь лет, теряется, и такой возможности больше не будет», – сказал педиатр.

Помимо этого специалист говорит, что смартфоны провоцируют синдром дефицита внимания и задержки психо-речевого развития. Однако наряду с негативным влиянием есть и положительный аспект. Так, ребенку нельзя объяснить, почему взрослым можно пользоваться смартфону, а ему нет.

Поэтому важно использовать устройство во благо. В качестве примера было приведено изучение картографии или определять геолокацию, а также можно научить ребенка звонить. Иными словами, интерес ребенка к смартфону можно сделать оправданным, подкрепляя его полезными и интересными знаниями и наблюдениями.