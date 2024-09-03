Врач Чернышёва: на поверхностях телефона может жить золотистый стафилококк

Смартфоны уже являются неотъемлемой частью нашей жизни, но многие забывают, что эти устройства с нами везде, где бы мы не были и они также загрязняются, как и руки. Вот только руки мы моем регулярно, а вот за свой смартфон забываем.

Об опасности смартфонов специалисты, ученые и врачи говорят регулярно. Так, врач общей практики Надежда Чернышёва также предупредила о потенциальной угрозе, связанной с бактериями, которые могут обитать на поверхности смартфонов.

Даже после дезинфекции устройств на них могут оставаться болезнетворные микроорганизмы.

По словам Чернышёвой, многие пользователи пренебрегают гигиеническими правилами и не моют руки перед тем, как брать в руки смартфон, который они часто используют даже в ванной. Это приводит к высокой бактериальной обсеменённости.

На поверхности телефонов могут находиться различные бактерии, включая золотистый стафилококк — один из самых агрессивных патогенов, способный вызывать болезни. Врач отметила, что смартфоны могут стать источником кожных и инфекционных заболеваний.

Чтобы избежать заражений, рекомендуется регулярно очищать как сам телефон, так и его чехол. Также важно мыть руки с мылом после использования устройства.

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