После того, как Honor стал независимым от Huawei, компания стабильно возвращает себе долю рынка в Китае. Бренд также будет конкурировать с другими китайскими брендами, такими как Xiaomi, Oppo и Vivo, которые стремятся заполнить пустоту на рынке, оставленную Huawei.

Согласно отчету Counterpoint Research, бывший суббренд Huawei также пытается расширить свои позиции в премиальном сегменте рынка. На данный момент ожидается, что ценовой сегмент от 2000 до 4000 юаней (примерно от 300 до 600 долларов США) и выше претерпит изменения во второй половине этого года на фоне растущей конкуренции на рынке.

Кроме того, доля рынка Honor в Китае достигла 8,4 процента в июне 2021 года, что означает рост с 5,1 процента в январе. Тем не менее, бренду еще предстоит восстановить пик продаж в 4,55 миллиона единиц, достигнутый еще в августе прошлого года. В то время как показатели продаж за июнь достигли лишь примерно половины этого пика, компания зафиксировала значительный рост: в мае продажи выросли на 39 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, а в июне — на 27 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете также добавлено, что низкие поставки серий Huawei P и Mate открывают возможности в премиальном сегменте для других производителей, таких как Oppo, Vivo и Xiaomi. Даже Honor будет стремиться извлечь выгоду, особенно с ее грядущей серией Magic 3, запуск которой запланирован на этот месяц.

Источник — Astera.