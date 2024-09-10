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Возможный дебют PS5 PRO может состояться на анонсированной Sony презентации

Автор На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

Специальная техническая презентация пройдет 10 сентября и будет транслироваться на официальном YouTube-канале PlayStation, начиная с 18:00 по московскому времени.

Возможный дебют PS5 PRO может состояться на анонсированной Sony презентации

Презентация продлится 9 минут и будет посвящена «PS5 и инновациям в игровых технологиях». Ведущим мероприятия станет архитектор PS5 Марк Церни, который ранее представлял характеристики консоли.

Хотя Sony не раскрыла подробности о планируемых инновациях, ожидается, что на мероприятии будет анонсирована более мощная версия консоли — PS5 Pro.

Инсайдеры уже сообщают, что разработчики игр готовят свои проекты к совместимости с новой консолью, которая должна быть доступна для игр, выходящих после 16 сентября.

PS5 Pro, по слухам, обеспечит более высокие разрешения и улучшенную кадровую частоту, а также поддержку трассировки лучей.

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