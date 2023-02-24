Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона

Основатель компании Xiaomi в социальной сети Twitter показал огромный датчик изображения нового флагманского смартфона.

Основатель и генеральный директор Xiaomi решил продемонстрировать внешность Xiaomi 13, а также показать какой датчик изображения будет установлен в Xiaomi 13 Pro.

Флагманский аппарат будет оснащен 1-дюймовым датчиком изображения, а новые алгоритмы работы камеры обеспечат качественное шумоподавление и сверхширокий динамический диапазон. Позже были опубликованы примеры снимков сделанных на Xiaomi 13 Pro.

Презентация глобальной версии смартфонов серии Xiaomi 13 состоится 26 февраля в рамках международной выставки в Барселоне.