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Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Основатель компании Xiaomi в социальной сети Twitter показал огромный датчик изображения нового флагманского смартфона.

Основатель и генеральный директор Xiaomi решил продемонстрировать внешность Xiaomi 13, а также показать какой датчик изображения будет установлен в Xiaomi 13 Pro.

Флагманский аппарат будет оснащен 1-дюймовым датчиком изображения, а новые алгоритмы работы камеры обеспечат качественное шумоподавление и сверхширокий динамический диапазон. Позже были опубликованы примеры снимков сделанных на Xiaomi 13 Pro.

Презентация глобальной версии смартфонов серии Xiaomi 13 состоится 26 февраля в рамках международной выставки в Барселоне.

Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона

Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона Возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали перед глобальным дебютом флагманского смартфона

Xiaomi 13 Pro
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