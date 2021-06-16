Ранее на этой неделе стали поступать сообщения о том, что производство Galaxy S21 FE было приостановлено из-за проблем с цепочкой поставок. Компания Samsung быстро опровергла слухи, заявив, что ее производство не приостановлено . Следовательно, ожидается, что устройство выйдет из продажи в третьем квартале этого года. Его прибытие, похоже, приближается, поскольку он получил сертификаты от властей, таких как TUV Rheinland и китайская организация 3C.

Такие номера моделей, как SM-G990B, SM-G990N, SM-G990B и SM-G9900, принадлежащие Galaxy S21 FE, появились в базе данных TUV, но в списке нет информации о его характеристиках. Модель SM-G9900 также была замечена на сайте сертификации 3C. В списке указано, что это телефон 5G, который может быть оснащен быстрой зарядкой на 25 Вт.

Samsung Galaxy S20 FE 5G, дебютировавший в сентябре прошлого года, также получил поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Вполне вероятно, что S21 FE 5G может поддерживать беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку, как и предыдущая модель.

В некоторых сообщениях утверждалось, что Galaxy S21 FE 5G может стать заменой телефонов серии Galaxy Note, которые не будут выпущены в этом году. Следовательно, ходят туманные слухи о том, что S21 FE 5G может иметь поддержку S Pen. В недавнем отчете утверждалось, что в Южной Корее он может стоить от 625 до 720 долларов. Просочившиеся рендеры показали, что он будет разных цветов, таких как зеленый, белый, синий, фиолетовый и серый.

.Источник — Astera.