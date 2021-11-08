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Вот почему сканер отпечатков пальцев Google Pixel 6 работает медленно

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Согласно официальному твиту от Google, Pixel 6 оснащен «улучшенными алгоритмами безопасности», которые проверяют отпечатки пальцев. Другими словами, это может даже привести к задержке или даже пропуску датчика. Далее в твите добавлено, что « проверка этих дополнительных средств защиты может занять больше времени или потребовать более прямого контакта с датчиком. Компания также советует пользователям держать пальцы в чистоте и правильно нажимать ими на датчик для достижения оптимальных результатов. Однако это не решает различных проблем, с которыми многие сталкиваются с этим датчиком.

Вот почему сканер отпечатков пальцев Google Pixel 6 работает медленно

Некоторые считают, что проблема может заключаться в использовании Google оптического датчика на дисплее, но есть ряд смартфонов, которые поддерживают эту технологию без этих проблем. Но есть еще одна положительная сторона, поскольку компания в основном подтвердила своим твитом, что проблема связана с программным обеспечением. Значит, это может быть что-то решаемое в ближайшем будущем. Хотя, если мы можем различить одну вещь из официального твита, так это то, что Google не считает медленный датчик проблемой, которую необходимо исправить.

Источник — Astera.

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