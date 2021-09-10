Главная » Новости

Вот как должны выглядеть беспроводные наушники OnePlus Buds Z2

Вот как должны выглядеть беспроводные наушники OnePlus Buds Z2
На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Спустя почти двенадцать месяцев после представления беспроводных наушников Buds Z , OnePlus работает над вторым поколением, которое полностью просочилось перед объявлением, которое состоится уже в следующем месяце.

OnePlus Buds Z2 будет анонсирован в следующем месяце.

Leaker Steve Hemmerstoffer опубликовал рендеры OnePlus Buds Z2, которые, как говорят, основаны на реальных изображениях наушников, а это означает, что визуализированный сегодня дизайн должен быть близок к конечному продукту. Buds Z2 очень похожи на оригинальные Buds Z, главное отличие заключается в использовании более коротких стержней на каждом наушнике. OnePlus также потратил время, чтобы настроить дизайн наконечника: в Buds Z2 используются более короткие, но более широкие резиновые наконечники. Одна вещь, которая остается практически неизменной, — это чехол для зарядки, который сохраняет свою компактную овальную форму. Бренд ONEPLUS останется на вершине и для следующего поколения.

Вот как должны выглядеть беспроводные наушники OnePlus Buds Z2

Неясно, какие функции предложит OnePlus Buds Z2. Однако на каждом наушнике можно увидеть несколько датчиков, и предполагается, что они могут быть для автоматического обнаружения воспроизведения / паузы и снижения шума. Что касается того, когда будут объявлены настоящие беспроводные наушники , OnePlus, как сообщается, планирует выпустить их в октябре в одном цвете — белом. Представление, вероятно, произойдет вместе с OnePlus 9RT, предназначенным только для Индии. Цены еще не подтверждены.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA