Вот как должны выглядеть беспроводные наушники OnePlus Buds Z2

Спустя почти двенадцать месяцев после представления беспроводных наушников Buds Z , OnePlus работает над вторым поколением, которое полностью просочилось перед объявлением, которое состоится уже в следующем месяце.

OnePlus Buds Z2 будет анонсирован в следующем месяце.

Leaker Steve Hemmerstoffer опубликовал рендеры OnePlus Buds Z2, которые, как говорят, основаны на реальных изображениях наушников, а это означает, что визуализированный сегодня дизайн должен быть близок к конечному продукту. Buds Z2 очень похожи на оригинальные Buds Z, главное отличие заключается в использовании более коротких стержней на каждом наушнике. OnePlus также потратил время, чтобы настроить дизайн наконечника: в Buds Z2 используются более короткие, но более широкие резиновые наконечники. Одна вещь, которая остается практически неизменной, — это чехол для зарядки, который сохраняет свою компактную овальную форму. Бренд ONEPLUS останется на вершине и для следующего поколения.

Неясно, какие функции предложит OnePlus Buds Z2. Однако на каждом наушнике можно увидеть несколько датчиков, и предполагается, что они могут быть для автоматического обнаружения воспроизведения / паузы и снижения шума. Что касается того, когда будут объявлены настоящие беспроводные наушники , OnePlus, как сообщается, планирует выпустить их в октябре в одном цвете — белом. Представление, вероятно, произойдет вместе с OnePlus 9RT, предназначенным только для Индии. Цены еще не подтверждены.